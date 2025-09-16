Schoof: mij past bescheidenheid als Kamer begroting wil aanpassen

DEN HAAG (ANP) - Demissionair premier Dick Schoof wil zich bescheiden opstellen als blijkt dat de Tweede Kamer de zojuist gepresenteerde miljoenennota van zijn kabinet wil aanpassen. Partijleider Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA heeft geopperd dat partijen na de verkiezingen een akkoord hierover moeten sluiten.

Vóór de verkiezingen van 29 oktober stemt de Tweede Kamer hoeveel miljarden elk ministerie mag uitgeven. Het is gebruikelijk om hier daarna niet meer aan te sleutelen, maar het kan wel. Als blijkt dat politieke partijen na de verkiezingen hier toch nog iets aan willen veranderen "dan gaan we waarschijnlijk met elkaar kijken hoe we daarmee omgaan", aldus Schoof. Hij verwacht dat dit alleen zal gebeuren als een aantal partijen in de formatie weet dat ze samen een coalitie gaan vormen.

Hoe dan ook hebben partijen de ruimte om bij te sturen hoe geld dat is toegewezen aan ministeries wordt uitgegeven. Want pas na de verkiezingen zal hierover worden gedebatteerd en gestemd.