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VN-chef veroordeelt aanvallen Oekraïne en Rusland op burgerdoelen

Samenleving
door anp
donderdag, 06 augustus 2026 om 19:25
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NEW YORK (ANP/AFP) - VN-chef António Guterres heeft de aanvallen van Oekraïne en Rusland op burgerdoelen of dichtbevolkte gebieden fel veroordeeld. Hij roept de strijdende partijen op hiermee te stoppen.
De laatste reeks aanvallen volgt volgens Guterres "een alarmerend patroon van escalerende luchtaanvallen op door burgers bevolkte plaatsen". Tientallen burgers zijn omgekomen terwijl beide partijen hun aanvallen met langeafstandsraketten en drones opvoeren.
Aanvallen op burgers of de civiele infrastructuur zijn volgens de secretaris-generaal van de volkerenorganisatie "een duidelijke schending van internationaal humanitair recht". Hij veroordeelt de recente raket- en droneaanvallen op Kyiv door de Russische strijdkrachten en Oekraïense aanvallen in verscheidene Russische regio's.
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