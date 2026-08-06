President Zelensky voor het eerst op bezoek in Servië

BELGRADO (ANP/AFP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky brengt zaterdag voor het eerst als president een bezoek aan Servië. Hij ontmoet daar zijn Servische ambtgenoot Aleksandar Vučić.

Servië heeft historische en goede banden met Rusland en onderhoudt nauwe economische relaties met Moskou. Het land heeft de Russische aanval van 2022 op Oekraïne bij de VN veroordeeld en geen Russische annexaties erkend.

Het Slavische land dat veel Russisch gas importeert, heeft geen sancties tegen Rusland afgekondigd. Wel heeft het sinds de grootschalige invasie van Oekraïne tientallen miljoenen euro's aan Kyiv geboden, zij het in de vorm van niet-militaire goederen.