ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

President Zelensky voor het eerst op bezoek in Servië

Samenleving
door anp
donderdag, 06 augustus 2026 om 20:12
anp060826199 1
BELGRADO (ANP/AFP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky brengt zaterdag voor het eerst als president een bezoek aan Servië. Hij ontmoet daar zijn Servische ambtgenoot Aleksandar Vučić.
Servië heeft historische en goede banden met Rusland en onderhoudt nauwe economische relaties met Moskou. Het land heeft de Russische aanval van 2022 op Oekraïne bij de VN veroordeeld en geen Russische annexaties erkend.
Het Slavische land dat veel Russisch gas importeert, heeft geen sancties tegen Rusland afgekondigd. Wel heeft het sinds de grootschalige invasie van Oekraïne tientallen miljoenen euro's aan Kyiv geboden, zij het in de vorm van niet-militaire goederen.
loading

POPULAIR NIEUWS

106215366_m

Zo ziet de Nederlandse inkomensladder eruit, met bedragen

98516417_m

In deze vakantielanden is pinnen niet altijd eenvoudig of mogelijk

shutterstock_2747045881

Verlagen déze acht gewoonten echt je biologische leeftijd?

shutterstock_2481862227

Wat verdient een tandarts? En een orthodontist? Dit zijn de officiële normbedragen

ANP-555619474

Jouw Bol-gegevens staan al drie maanden op het darkweb en je hoorde het pas deze week

54829093_m

Deze simpele gewoonte maakt vrouwen direct aantrekkelijker voor mannen, psychologen leggen uit waarom

Loading