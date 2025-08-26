ECONOMIE
Fitte Sinner verliest slechts vier games in eerste ronde US Open

Sport
door anp
dinsdag, 26 augustus 2025 om 21:16
NEW YORK (ANP) - Jannik Sinner heeft zeer overtuigend de tweede ronde van de US Open bereikt. De 24-jarige titelverdediger verloor slechts vier games tegen de Tsjech Vit Kopriva: 6-1 6-1 6-2.
De als eerste geplaatste Sinner stuit in de tweede ronde op de Australiër Alexei Popyrin of Emil Ruusuvuori uit Finland.
De nummer 1 van de wereld maakte een sterke indruk tegen Kopriva, die op de 89e positie van de wereldranglijst staat. Hij voelde zich vorige week maandag zo ziek dat hij opgaf in de finale van het toernooi van Cincinnati. De Italiaan meldde zich vervolgens af voor het gemengd dubbel van de US Open, dat een dag later op het programma stond.
Trump klaar voor strijd met Fed-bestuurder Cook over ontslag

VN creëren adviesorgaan over kunstmatige intelligentie

