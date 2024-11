VN creëren permanent orgaan voor belangen inheemse volkeren

CALI (ANP/RTR/AFP) - Inheemse volkeren krijgen een permanente vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties. De lidstaten stemden op de biodiversiteitstop in Colombia in met het opzetten van een orgaan dat moet toezien op de belangen van lokale gemeenschappen.

Inheemse afgevaardigden reageerden met gejuich toen het voorstel werd goedgekeurd. Ze spraken van een historisch moment en erkenning voor hun kennis en kunde over onder meer natuurbehoud. Het adviesgevende orgaan moet ervoor zorgen dat hun traditionele inzichten helpen om te zorgen voor de natuur.

Bijna tweehonderd landen zijn de afgelopen twee weken samengekomen in Cali om te praten over het behoud van biodiversiteit. Twee jaar geleden werden afspraken gemaakt over het behoud van soortenrijkdom; dit keer gaat het over de uitvoering van de plannen. De top duurde eigenlijk tot vrijdag, maar er wordt nog druk onderhandeld over de slotverklaring.