Honderdtal medewerkers BBC oneens met berichtgeving over Gaza

LONDEN (ANP) - Zo'n honderd medewerkers van de Britse publieke omroep BBC hebben onlangs een brief ondertekend aan omroepbaas en hoofdredacteur Tim Davie. Daarin wordt gesteld dat de nieuwsorganisatie Israël bevoordeelt in haar berichtgeving over de Gazaoorlog. Dat meldt de Britse krant The Independent, die de brief heeft ingezien.

In een reactie op de brief, liet een woordvoerder weten zich niet te kunnen vinden in de aantijgingen en dat de BBC "ernaar streeft te voldoen aan onze verantwoordelijkheid om het meest betrouwbare en onpartijdige nieuws te leveren". Wanneer het aankomt op "fouten of veranderingen die we hebben aangebracht in de manier waarop we verslag doen, zijn we daar transparant over", aldus de woordvoerder.

Naast medewerkers van de BBC is de brief door nog ruim 120 andere journalisten, mediawerkers, acteurs en filmmakers ondertekend. Die stellen dat de BBC het afgelopen jaar haar redactionele normen niet heeft nageleefd doordat het in de berichtgeving over Gaza ontbrak aan "consequent eerlijke en op bewijs berustende journalistiek".

BBC oneens met briefschrijvers

Hiervoor deden de ondertekenaars de omroep een aantal aanbevelingen. Zo werd gesteld dat de BBC in het vervolg moet herhalen dat "Israël buitenlandse journalisten geen toegang geeft tot Gaza en het duidelijker moet maken wanneer er onvoldoende grond is om Israëlische claims over de oorlog te controleren".

Andere aanbevelingen die gedaan zijn, gaan over de vorm van koppen boven artikelen waarin duidelijker zou moeten worden gemaakt wanneer Israël dader is. Een laatste kritiekpunt dat de ondertekenaars noemen is dat "Israëlische regeringsofficials en militaire functionarissen in alle interviews steviger bevraagd moeten worden" door presentatoren en verslaggevers van de omroep.