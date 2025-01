VN: crisis Soedan ongekend, 60 procent bevolking heeft hulp nodig

GENÈVE (ANP/AFP) - De Verenigde Naties zeggen dat door de al twintig maanden durende strijd in Soedan ruim 30 miljoen mensen hulp nodig hebben. Dat is ongeveer 60 procent van de bevolking. Volgens de VN "is de humanitaire crisis ongekend" groot.

De volkenorganisatie dringt aan op meer geld voor de hulpverlening. Er zou in eerste instantie ruim 4 miljard euro nodig zijn om bijna 21 miljoen Soedanezen bij te staan.

Half april 2023 barstte er in en om Khartoem een strijd los tussen de belangrijkste militaire leiders, generaal Abdel Fattah al-Burhan en generaal Mohamed Hamdan Dagalo.

Rapid Support Forces

Al-Burhan is de militaire leider van het land en van de strijdkrachten. Dagalo, ook bekend als Hemedti, leidt troepen die Rapid Support Forces worden genoemd en milities. De strijd woedt vooral om Khartoem en in deelstaten ten westen van de hoofdstad, vooral Darfur.

Het land is volgens hulporganisaties ingestort. Er zouden alleen in de hoofdstedelijke regio Khartoem meer dan 60.000 doden zijn gevallen.