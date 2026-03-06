VN eisen duidelijkheid van VS over bombardement op school Iran

GENÈVE (ANP/RTR/AFP) - VN-mensenrechtenchef Volker Türk verlangt van de VS dat ze zo snel mogelijk duidelijkheid geven over hun mogelijke betrokkenheid bij een bombardement op een Iraanse school, waarbij volgens Iran zeker 150 doden vielen. Militaire onderzoekers zien het als aannemelijk dat de VS daar verantwoordelijk voor zijn, zeggen twee Amerikaanse officials tegen persbureau Reuters.

De eis van Türk volgt ook op een reconstructie van de New York Times. Het onderzoek van de krant wijst eveneens uit dat Amerika waarschijnlijk verantwoordelijk is. Tegenover journalisten veroordeelde de mensenrechtenchef "dit absoluut tragische incident" en zei te hopen dat er "snel en volledig transparant" onderzoek zou worden ingesteld.

De Iraanse meisjesschool werd zaterdag, op de eerste dag van de Amerikaans-Israëlische bombardementen, getroffen. Beide landen hebben formeel hun betrokkenheid bij het incident ontkend.