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VN-expert: meer Russische onderdrukking van critici in buitenland

Samenleving
door anp
maandag, 21 september 2026 om 16:41
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GENÈVE (ANP/AFP) - Rusland heeft de onderdrukking van critici in het buitenland de laatste jaren flink opgevoerd. Dat meldt de speciale rapporteur van de VN voor de mensenrechtensituatie in Rusland, Mariana Katzarova, in een rapport. Sinds de Russische invasie in Oekraïne in 2022 zijn de surveillance, intimidatie en represailles van tegenstanders toegenomen.
Hoewel Rusland al langer critici in het buitenland intimideert, is de methode veranderd. Onderdrukking vindt sinds 2022 vaker plaats via onder meer arrestatiebevelen, banken en digitale systemen. Ook de omvang is toegenomen. Het aantal incidenten van repressie van critici in het buitenland is verdrievoudigd. In de periode 2014 en 2021 werden 29 incidenten gedocumenteerd. Tussen 2022 en 2024 waren dat er 89.
Onder meer Russische anti-oorlogsemigranten, journalisten en ngo's zijn doelwit. De incidenten vinden voornamelijk plaats in de Zuid-Kaukasus en in Centraal-Aziatische staten, maar ook het aantal incidenten in Europa neemt drastisch toe, aldus de VN-expert.
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