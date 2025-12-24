ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VN-experts veroordelen agressie VS tegen Venezuela

Samenleving
door anp
woensdag, 24 december 2025 om 13:43
anp241225090 1
GENÈVE (ANP) - VN-experts veroordelen de militaire opbouw rond Venezuela en zeggen dat de VS hiermee het internationaal recht schenden. Het geweld "brengt het mensenrecht op leven en andere rechten in Venezuela en de regio ernstig in gevaar", zeggen zij in een verklaring.
De VS voeren al langere tijd luchtaanvallen uit op bootjes bij Venezuela. Die zouden door een kartel genaamd Cartel de los Soles worden gebruikt om drugs naar de VS te smokkelen. De experts benadrukken dat die organisatie helemaal niet lijkt te bestaan. De luchtaanvallen moeten worden onderzocht en de verantwoordelijken moeten aansprakelijk worden gesteld, oordelen zij.
De VS zeiden recent ook dat alle olietankers die onder sancties staan van de VS zullen worden geblokkeerd. Volgens de experts is dat niet rechtmatig en komt het neer op agressie tegen het land, waardoor Venezuela in principe het recht heeft om zich te verdedigen. Andere staten zouden moeten ingrijpen om de aanvallen en de blokkade te stoppen, zeggen zij.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2025-12-24 om 05.29.44

Poetin vervangt dode Russen door Indiers

71054230_m

Hoe “de Russen” al in je telefoon zitten – zonder dat je het merkt

ANP-529455311

Het universum blijkt scheef te staan. En dat zet belangrijke theorie op losse schroeven

6edf49d0-e02e-11f0-aae2-2191c0e48a3b

"Ik wil zoveel mogelijk Joden doden en rivieren van hun onzuiver bloed laten stromen"

ANP-446843771

Met dit simpele trucje kun je beter communiceren met je kat

ANP-543106641

Vinden mensen je echt leuker als je eerlijk en oprecht bent?

Loading