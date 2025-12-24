VN-experts veroordelen agressie VS tegen Venezuela

GENÈVE (ANP) - VN-experts veroordelen de militaire opbouw rond Venezuela en zeggen dat de VS hiermee het internationaal recht schenden. Het geweld "brengt het mensenrecht op leven en andere rechten in Venezuela en de regio ernstig in gevaar", zeggen zij in een verklaring.

De VS voeren al langere tijd luchtaanvallen uit op bootjes bij Venezuela. Die zouden door een kartel genaamd Cartel de los Soles worden gebruikt om drugs naar de VS te smokkelen. De experts benadrukken dat die organisatie helemaal niet lijkt te bestaan. De luchtaanvallen moeten worden onderzocht en de verantwoordelijken moeten aansprakelijk worden gesteld, oordelen zij.

De VS zeiden recent ook dat alle olietankers die onder sancties staan van de VS zullen worden geblokkeerd. Volgens de experts is dat niet rechtmatig en komt het neer op agressie tegen het land, waardoor Venezuela in principe het recht heeft om zich te verdedigen. Andere staten zouden moeten ingrijpen om de aanvallen en de blokkade te stoppen, zeggen zij.