Pathé-bioscopen experimenteren met pauzes bij lange films

DEN HAAG (ANP) - Pathé experimenteert sinds deze maand met het inlassen van pauzes bij lange films. Een woordvoerder van de bioscoopketen laat naar aanleiding van berichtgeving van De Telegraaf aan het ANP weten dat bezoekers positief reageren op de onderbreking van 15 minuten.

De test werd in eerste instantie uitgevoerd in een aantal theaters in Den Haag en Zwolle. Inmiddels is het experiment uitgebreid naar nog acht andere theaters. "De resultaten van deze pilot helpen ons om te bepalen of en hoe we verdergaan met pauzes bij films." Uit marktonderzoek van Pathé blijkt dat bezoekers "ongeveer gelijk verdeeld zijn in hun voorkeur voor wel of geen pauze".

De bioscoopketen vertoonde sinds het begin van de jaren 2000 geen films met pauze vanuit de overtuiging dat het filmverhaal op deze manier het beste tot zijn recht komt. "Tegelijkertijd constateren we dat films de afgelopen jaren steeds langer zijn geworden, waardoor de behoefte aan een pauze bij met name lange titels toeneemt."