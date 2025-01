VN-experts veroordelen oppakken pro-Palestijnse journalist Zürich

GENÈVE (ANP/RTR) - VN-mensenrechtenexperts hebben zondag de arrestatie veroordeeld van een Amerikaanse pro-Palestijnse journalist in de Zwitserse stad Zürich. Zij zien de arrestatie als een teken dat de vrijheid van meningsuiting in Europa onder druk staat.

Ali Abunimah, directeur van de onlinepublicatie Electronic Intifada, werd zaterdag gearresteerd door de Zwitserse politie vlak voordat hij een toespraak zou geven in Zürich. De politie voerde een inreisverbod aan voor de arrestatie, zonder daar verder over uit te weiden.

De speciale VN-rapporteur voor vrijheid van mening en meningsuiting, Irene Khan, noemde de arrestatie "schokkend nieuws" en drong er bij Zwitserland in een bericht op X op aan om Abunimah vrij te laten.

Mensenrechten

Francesca Albanese, de speciale VN-rapporteur voor mensenrechten in de bezette Palestijnse gebieden, plaatste de arrestatie van Abunimah in een bredere context: "Het klimaat rondom de vrijheid van meningsuiting in Europa wordt steeds giftiger en we zouden ons allemaal zorgen moeten maken", zei ze.

Een woordvoerder van de Amerikaanse ambassade in Bern zei dat Abunimah als Amerikaanse burger "passende consulaire bijstand" krijgt.