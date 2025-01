Schaatsster Kok wint 500 meter bij rentree in wereldbeker

CALGARY (ANP) - Femke Kok heeft bij haar rentree in de wereldbeker in Calgary de 500 meter op haar naam geschreven. De 24-jarige schaatsster was met een tijd van 37,01 seconden sneller dan Andzelika Wojcik uit Polen en Kurumi Inagawa uit Japan.

Kok miste het hele eerste deel van het seizoen door een virusinfectie en reed op het NK sprint in december pas haar eerste wedstrijd. De wereldbekerwedstrijd in Calgary is haar eerste dit seizoen. Als wereldkampioene mocht ze met een wildcard starten en dat deed ze in de eerste rit.

Ze was met 37,01 langzamer dan de 36,83 waarmee ze vorig jaar in Calgary haar tweede wereldtitel won, maar geen van de schaatssters kwam in de buurt van haar tijd. Wojcik werd tweede met 37,16, Inagawa derde met 37,24.

Dione Voskamp zette met 37,51 de achtste tijd neer. Suzanne Schulting eindigde met 37,77 als tiende. Ze was iets sneller dan Jutta Leerdam, die met 37,80 twaalfde werd.