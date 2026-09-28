ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VN-experts: VS schaden mensenrechten door migratiedeals

Samenleving
door anp
maandag, 28 september 2026 om 18:24
anp280926142 1
Volg ons op Google Nieuws
NEW YORK (ANP) - Door migratiedeals aan te gaan met andere landen zorgen de VS ervoor dat migranten worden onderworpen aan mensenrechtenschendingen, waarschuwen VN-experts. Uitgezette migranten lopen onder meer risico op marteling en vervolging.
Onder Trump heeft Washington met 35 landen akkoorden gesloten om migranten op te nemen die niet op een wettige manier kunnen worden teruggestuurd.
"De schade die door dit plan van de Amerikaanse regering wordt veroorzaakt, is niet langer hypothetisch", stellen de experts. "De regelingen leiden tot een lawine van mensenrechtenschendingen, vergroten het risico op marteling, mishandeling en gedwongen verdwijningen." Ook lopen migranten risico slachtoffer te worden van tal van andere mensenrechtenschendingen.
"Het grootste risico lopen kinderen, vrouwen, mensen met een handicap, slachtoffers van mensenhandel, lhbtiq+-personen, mensenrechtenverdedigers, staatlozen en andere mensen die zich in een uiterst kwetsbare situatie bevinden," aldus de experts.
loading

POPULAIR NIEUWS

juristen duizenden rechtszaken verwacht energietoeslag studenten1680683170

Studeerde je tussen 2015 en 2023? Je krijgt nog ruim €2.100 extra, maar pas in april 2027 en je rente loopt intussen gewoon door

wind en zonneproject in australie zo groot als half belgie1626164196

Heb jij zonnepanelen? Deze drie keuzes bepalen wat je vanaf januari overhoudt

182784545_m

Voorkom sluipverbruik: hoeveel geld bespaar je door alle niet-essentiële stekkers uit het stopcontact te halen?

box3-geldkist

Heb je meer dan €59.357 spaargeld? In de deal die de WW-bezuiniging schrapt, betaal jij mogelijk mee

155801928_m

Hotelgasten slaan alarm: daarom kun je de waterkoker op je kamer beter niet gebruiken

wie-geht-es-mit-bitcoin-weiter

Heb je bitcoin? Aandelen worden straks misschien pas bij verkoop belast, maar voor crypto is dat nog niet zeker

Loading