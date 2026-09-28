VN-experts: VS schaden mensenrechten door migratiedeals

NEW YORK (ANP) - Door migratiedeals aan te gaan met andere landen zorgen de VS ervoor dat migranten worden onderworpen aan mensenrechtenschendingen, waarschuwen VN-experts. Uitgezette migranten lopen onder meer risico op marteling en vervolging.

Onder Trump heeft Washington met 35 landen akkoorden gesloten om migranten op te nemen die niet op een wettige manier kunnen worden teruggestuurd.

"De schade die door dit plan van de Amerikaanse regering wordt veroorzaakt, is niet langer hypothetisch", stellen de experts. "De regelingen leiden tot een lawine van mensenrechtenschendingen, vergroten het risico op marteling, mishandeling en gedwongen verdwijningen." Ook lopen migranten risico slachtoffer te worden van tal van andere mensenrechtenschendingen.

"Het grootste risico lopen kinderen, vrouwen, mensen met een handicap, slachtoffers van mensenhandel, lhbtiq+-personen, mensenrechtenverdedigers, staatlozen en andere mensen die zich in een uiterst kwetsbare situatie bevinden," aldus de experts.