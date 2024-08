VN-gezant VS vraagt leden Veiligheidsraad om druk op Hamas

NEW YORK (ANP/RTR) - De Amerikaanse VN-gezant heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties voorgehouden dat een "deal in zicht is" over een bestand in de Gazastrook. Ambassadeur Linda Thomas-Greenfield zei dat Israël al heeft ingestemd met het voorstel dat nu op tafel ligt. Ze vroeg landen in de raad om Hamas onder druk te zetten om ook in te stemmen.

De onderhandelingen over zo'n bestand slepen zich al maanden voort. Hamas heeft zich positief uitgelaten over een voorstel dat de Amerikaanse president Joe Biden in mei deed en dat ook is goedgekeurd door de VN-Veiligheidsraad, maar vindt volgens een ingewijde dat Israël "op het laatste moment" weer nieuwe eisen op tafel heeft gelegd.

Internationale bemiddelaars presenteerden deze maand een aangepast voorstel. Bronnen van persbureau Reuters zeggen dat er nog onenigheid is over de toekomstige aanwezigheid van het Israëlische leger in Gaza en de voorwaarden waaronder Palestijnse gevangenen worden vrijgelaten. Hamas zou bovendien vrezen dat meer eisen volgen als het concessies doet.

Waarschuwing

Diplomate Thomas-Greenfield waarschuwde bij de Veiligheidsraad dat dit een "beslissend moment" is in de onderhandelingen en voor het Midden-Oosten. Ze vroeg alle leden van de raad om "andere partijen in de regio" duidelijk te maken dat ze moeten afzien van acties die het sluiten van een deal in de weg kunnen staan.

De strijd in Gaza heeft ook buiten Israël en Gaza tot onrust geleid. Israël en het Libanese Hezbollah beschieten elkaar regelmatig en Iran heeft wraak gezworen voor een dodelijke aanslag op een Hamaskopstuk in Teheran, al heeft Israël niet toegegeven dat het daarvoor verantwoordelijk is.

"Er is een zeer reëel risico op regionale escalatie", waarschuwde de Amerikaanse ambassadeur. "Dus laten we alles in onze macht doen om dit bestand en deze deal over de gijzelaars nu goedgekeurd te krijgen."