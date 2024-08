Wielrenner Urán na val uit Vuelta

YUNQUERA (ANP) - De Colombiaanse wielrenner Rigoberto Urán is na een valpartij in de zesde etappe uit de Vuelta gestapt. Volgens zijn ploeg EF Education-Easypost wordt de 37-jarige coureur donderdagavond medisch onderzocht. Urán is bezig met zijn laatste maanden als prof en heeft zijn afscheid aangekondigd.

Urán, bijgenaamd 'De stier van Urrao", eindigde als tweede in de Giro van 2013 en 2014 en werd tweede in de Tour van 2017. Hij won etappes in alle drie de grote rondes en veroverde de zilveren medaille in de wegrace op de Olympische Spelen van 2012 in Londen.

Urán kende een moeilijke jeugd. Zijn vader, die hem had laten kennismaken met de wielersport, werd vermoord door paramilitairen toen hij 14 jaar was. Als verkoper van loterijen probeerde hij het gezin te onderhouden, maar al snel koos hij voor het wielrennen als beroep.

Zijn successen op de fiets brachten hem grote roem in Colombia en nog tijdens zijn carrière bouwde Urán al een zakenimperium op. Hij is een van de meest vooraanstaande ondernemers van het land, dankzij een kledingmerk en restaurants, en heeft een eigen televisieserie.