VN-hoofdkwartier Libanon geraakt door projectiel

Samenleving
door anp
maandag, 23 maart 2026 om 15:25
NAQURA (ANP/AFP) - Het hoofdkwartier van de VN-vredesmacht in Libanon (UNIFIL) is geraakt door een projectiel, meldt de organisatie in een verklaring. UNIFIL denkt dat het projectiel is afgevuurd door een "niet-statelijke actor". De Libanese beweging Hezbollah verklaarde eerder Israëlische troepen in dezelfde stad te hebben aangevallen.
UNIFIL meldde maandag dat het de afgelopen 48 uur "intense vuurgevechten en explosies" tussen Hezbollah en Israël had waargenomen in en rond de stad Naqura, waar het hoofdkwartier zich bevindt. "Kogels, fragmenten en granaatscherven hebben gebouwen en open ruimtes binnen ons hoofdkwartier geraakt, waardoor vredeshandhavers gevaar lopen."
Vredeshandhavers met expertise in het onschadelijk maken van explosieven werken aan het projectiel "om het te neutraliseren", aldus UNIFIL.
Spinnen in huis? Zo jaag je ze weg in een handomdraai

De relatie tussen onze kanker en onze katten

Schokkende beelden: Afrikaan krijgt landmijn omgebonden en moet kamikaze richting Oekraïense frontlijn

Hoe Trumps Golfoorlog een nieuwe Nederlandse energiecrisis ontketent

Vijf alledaagse gewoontes van emotioneel veilige stellen (die de rest vergeet)

Ali B hoopt op vrijspraak. Zit dat er in?

