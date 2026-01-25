Nederlandse springruiters grijpen naast zege in Jumping Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse springruiters zijn er niet in geslaagd de Grote Prijs van Jumping Amsterdam te winnen. Kim Emmen eindigde in de barrage van de wereldbekerwedstrijd in de Amsterdamse RAI als beste Nederlandse ruiter als zevende. De zege ging naar de Fransman Julien Épaillard, die met een tijd van 39,87 seconden sneller was dan de Zwitser Alain Jufer en de Belg Niels Bruynseels.

Emmen maakte met Imagine één springfout. Ook Willem Greve met Pretty Woman van 't Paradijs en Bas Moerings met Ipsthar maakten één springfout. Zij werden respectievelijk achtste en negende.

Épaillard won Jumping Amsterdam in 2023 al eens, eveneens met zijn paard Donatello d'Auge. De zege ging vorig jaar voor de derde keer naar Marc Houtzager.