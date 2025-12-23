VN: junta Myanmar dwingt burgers met geweld om te stemmen

GENÈVE (ANP/AFP) - De verkiezingen in Myanmar van komende zondag worden getekend door "toenemend geweld, onderdrukking en intimidatie", stelt VN-mensenrechtenchef Volker Türk. Volgens hem dreigen zowel de militaire junta als gewapende oppositiegroepen met geweld tegen burgers. Het zijn de eerste verkiezingen in Myanmar sinds het leger in februari 2021 de macht overnam en de junta wil dat zoveel mogelijk mensen gaan stemmen. Maar een lage opkomst dreigt, omdat er nauwelijks pro-democratische oppositiepartijen meedoen.

"De militaire autoriteiten in Myanmar moeten stoppen met het gebruik van wreed geweld om mensen te dwingen te stemmen", aldus Türk. "En ze moeten stoppen met het oppakken van mensen die afwijkende meningen uiten."

Waarnemers zien de verkiezingen als een poging van de junta om het imago van het land op te poetsen, terwijl er in feite weinig zal veranderen aan de macht van het leger. De populaire vorige leider Aung San Suu Kyi zit nog vast en haar partij mag niet meedoen.