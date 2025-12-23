Dit jaar bijna kwart miljoen kerstkaarten naar eenzame ouderen

AMERSFOORT (ANP) - Het Nationaal Ouderenfonds heeft voor de elfde editie van De Grote Kerstkaartenactie bijna een kwart miljoen kerstkaarten voor ouderen verwerkt. Een kerstkaart ontvangen kan volgens de organisatie een "lichtpuntje voor kerst" zijn voor ouderen die zich eenzaam voelen.

De ruim 212.000 kerstkaarten die het Nationaal Ouderenfonds aan eenzame ouderen in heel Nederland heeft verstuurd, zijn geschreven door "duizenden schrijvers", aldus de organisatie. Onder hen zijn veel basisschoolkinderen: vanaf november verzond het Nationaal Ouderenfonds onbeschreven kerstkaarten naar scholen door heel Nederland, die eenmaal ingevuld door het fonds zijn verspreid.

De Grote Kerstkaartenactie is het resultaat van samenwerking tussen PostNL, kinderkrant Kidsweek en het Nationaal Ouderenfonds, dat spreekt van een succesvolle editie. "Laten we de aandacht voor elkaar in 2026 voortzetten", aldus het fonds.