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VN: meer dan 300.000 mensen op de vlucht in Jemen

Samenleving
door anp
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ADEN (ANP) - Meer dan 300.000 mensen zijn in Jemen ontheemd geraakt sinds het geweld in het land weer is toegenomen. Door escalerende gevechten in het westen van het land zien veel burgers zich genoodzaakt te vluchten, ziet de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) van de VN.
"Families in Jemen worden weer gedwongen op de vlucht te slaan, vaak met weinig meer dan de kleding die ze dragen", zegt de IOM-chef in Jemen, Abdusattor Esoev. "Ze hebben dringend behoefte aan onderdak, voedsel, schoon water en gezondheidszorg."
Door de opgelaaide gevechten tussen de Houthi's en de door Saudi-Arabië gesteunde regeringstroepen zijn de prijzen van basisproducten enorm gestegen. In de stad Taiz zijn de kosten van essentiële goederen drie tot vijf keer zo duur geworden, omdat de gevechten de toegang tot omliggende gebieden hebben afgesneden.
Veel gezinnen vluchten naar de stad Aden in het zuiden, waar nu meer dan 56.000 ontheemden verblijven.
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