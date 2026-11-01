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Olympisch kampioene Groenewoud wint massastart in nieuwe opzet

Sport
door anp
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HEERENVEEN (ANP) - Marijke Groenewoud heeft bij het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker de massastart in de nieuwe opzet gewonnen. De olympisch kampioene was in de afvalrace de beste in de sprint met teamgenote Sofia Schilder.
Groenewoud had vroeg in de race een grote voorsprong genomen met teamgenote Schilder. In de sprint om de derde plaats bleef Kim Talsma teamgenote Bente Kerkhoff voor. Merel Conijn ging aan het begin van de laatste ronde onderuit.
De massastart was tot dit jaar een race waarbij onderweg punten waren te verdienen en de meeste punten aan de finish na zestien ronden lagen. In de nieuwe opzet vallen steeds na twee ronden de twee laatste schaatssters af, totdat een groep van zes rijdsters in de laatste ronden strijdt om de zege.
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