VN-mensenrechtenchef veroordeelt aanval Israël op Deir al-Balah

GENÈVE (ANP) - Het Israëlische evacuatiebevel gericht aan de bevolking van Deir al-Balah en de aanvallen op die dichtbevolkte plaats in de Gazastrook, dreigen op ernstige schendingen van het internationale humanitaire recht uit te lopen. Dit zegt de Hoge Commissaris voor Vluchtelingen van de VN, Volker Türk.

Türk ziet in de combinatie van de grote concentratie van mensen in Deir al-Balah en de manier waarop Israël aanvallen uitvoert een extreem groot risico op nieuwe schendingen van het recht in de Gazastrook. In het gebied dat Israël nu onder vuur neemt zijn volgens Türk ook mensenrechtenorganisaties aanwezig, medische voorzieningen, gaarkeukens en andere cruciale infrastructuur zoals opslagplaatsen.

Israël drijft de Palestijnse bevolking met geweld naar steeds kleinere stukjes van de Gazastrook. Türk waarschuwt dat het voortdurend verplaatsen van de bevolking in bezet gebied een oorlogsmisdaad is en mogelijk ook een misdaad tegen de menselijkheid.