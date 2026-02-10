ECONOMIE
VN-mensenrechtenchef waarschuwt voor gevechten in Ethiopië

Samenleving
door anp
dinsdag, 10 februari 2026 om 12:55
MEKELE (ANP) - VN-mensenrechtencommissaris Volker Türk waarschuwt voor escalerende gevechten in de Tigray-regio in Ethiopië. Daar woedde tussen 2020 en 2022 een gewelddadige burgeroorlog tussen het regeringsleger en lokale rebellengroepen. Sinds eind januari zijn de gevechten weer geïntensiveerd. "De situatie blijft zeer instabiel en we vrezen dat deze verder zal verslechteren", aldus Türk.
Bij de burgeroorlog kwamen veel mensen om het leven. De schattingen over het exacte dodental lopen erg uiteen, sommige experts spreken van 600.000 doden. Zeker 2 miljoen mensen raakten ontheemd. Meer dan de helft is dat nog steeds.
"Beide partijen moeten een stap terugdoen en werken aan een oplossing van hun meningsverschillen via politieke middelen", benadrukt Türk. Beide partijen maken volgens de VN gebruik van drones, artillerie en andere zware wapens.
