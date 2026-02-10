ECONOMIE
Recordkwartaal voor Spotify met groei in gebruikers en abonnees

Economie
door anp
dinsdag, 10 februari 2026 om 12:52
anp100226133 1
STOCKHOLM (ANP) - Muziekstreamingdienst Spotify heeft in het laatste kwartaal van vorig jaar het aantal gebruikers en betalende abonnees verder zien groeien. Het aantal maandelijks actieve gebruikers steeg op jaarbasis met 11 procent tot 751 miljoen, een nieuw record. Het aantal premiumabonnees, die betalen voor de muziek en podcasts op Spotify, groeide met 10 procent tot 290 miljoen.
Het Zweedse bedrijf behaalde een omzet van 4,5 miljard euro, een toename van 7 procent vergeleken met een jaar eerder. De operationele winst kwam uit op 701 miljoen euro, een stijging van 47 procent vergeleken met het vierde kwartaal van 2024. Die winstsprong kwam voor een deel door kostenverlagingen.
Voor het huidige kwartaal rekent Spotify op een verdere stijging van het aantal maandelijkse gebruikers tot 759 miljoen. Het concern verwacht ook dat er ongeveer 3 miljoen betalende abonnees bijkomen.
