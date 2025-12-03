VN-mensenrechtenchef ziet onderdrukking in Oeganda toenemen

GENÈVE (ANP) - Volker Türk, de mensenrechtenchef van de Verenigde Naties, zegt dat de onderdrukking in Oeganda toeneemt in aanloop naar de verkiezingen van volgende maand. Nederland sloot in september een overeenkomst met dat Afrikaanse land over het opzetten van een opvangcentrum voor migranten die door Nederland worden uitgezet.

Volgens Türk is de onderdrukking in Oeganda vooral gericht op de media en de oppositie, zoals de partij NUP van Bobi Wine. "Betrouwbare bronnen melden dat sinds het begin van het jaar minstens 550 personen, waaronder leden en aanhangers van de NUP, zijn gearresteerd", aldus de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten. De meesten van hen zouden zijn opgepakt sinds de campagne begon in september en worden nog vastgehouden. Ook zouden er berichten zijn over martelingen van oppositiefiguren.

Türk roept de autoriteiten op om alle willekeurig opgepakte mensen vrij te laten en om iedereen op een vreedzame manier te laten deelnemen aan de verkiezingen.