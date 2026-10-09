VN-Mensenrechtenkantoor verwelkomt vredesprijs voor Pillay

GENÈVE (ANP/RTR) - Het VN-Mensenrechtenkantoor heeft verheugd gereageerd op de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan voormalig hoofd Navanethem Pillay. Zij leidde het bureau van 2008 tot 2014.

"Dit is fantastisch nieuws, we hebben meer toewijding en inzet voor de mensenrechten nodig", zei een woordvoerder. "We hopen dat het anderen blijft aanmoedigen en inspireren om zich uit te spreken voor de bescherming en bevordering van de mensenrechten van alle mensen over de hele wereld."

De woordvoerder verwees naar Pillays jarenlange inzet voor de mensenrechten. De Zuid-Afrikaanse begon daarmee in haar thuisland. Ze werd geboren tijdens de apartheid, in een gezin van Indiaas-Tamilse afkomst. Ze kreeg volgens het Noorse Nobelcomité als advocaat te maken met "diepgewortelde structurele discriminatie, segregatie en uitsluiting". Ze verdedigde Nelson Mandela en anderen die zich tegen de apartheid verzetten.