EU-ministers van Financiën akkoord over versterken kapitaalmarkt

LUXEMBURG (ANP) - De EU-ministers van Financiën hebben vrijdag in Luxemburg een akkoord bereikt over het versterken van de kapitaalmarktunie. Daarin hebben ze onder meer afgesproken dat ze meer bevoegdheden van hun nationale toezichthouders zullen overdragen aan de Europese toezichthouder ESMA. Er zijn wel uitzonderingen mogelijk, waardoor bijvoorbeeld het Duitse beursbedrijf Deutsche Börse onder lokaal toezicht kan blijven.

De onderhandelingen zaten lang vast, maar uiteindelijk heeft alleen België zich onthouden van stemming. Nu de positie van de lidstaten hierover is bepaald, kunnen er onderhandelingen starten met het Europees Parlement en de Europese Commissie.

Minister van Financiën Eelco Heinen noemt de beslissingen "een grote stap". "Deze discussie heeft jarenlang muurvast gezeten. Er is in de afgelopen tien maanden meer bereikt dan in de afgelopen tien jaar." Hij noemt de deal "een mijlpaal, maar wat mij betreft ook pas het begin".