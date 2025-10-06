ECONOMIE
VN-mensenrechtenraad start onderzoek naar Afghanistan

Samenleving
door anp
maandag, 06 oktober 2025 om 13:15

GENÈVE (ANP/RTR) - De mensenrechtenraad van de VN begint een onderzoek naar mensenrechtenschendingen in Afghanistan. Het onderzoek richt zich op mensenrechtenschendingen door zowel de Taliban als Amerikaanse troepen.
Het voorstel voor het onderzoek werd door de EU gedaan en is maandag zonder stemming aangenomen. Het onderzoek levert mogelijk bewijsmateriaal op dat later kan worden gebruikt in strafzaken.
De onderzoekers zullen samenwerken met het Internationaal Strafhof, waar al een onderzoek loopt. Na druk van de Verenigde Staten richt het Strafhof zich vooral op schendingen door de Taliban. Het nieuwe onderzoek zal ook de Amerikaanse NAVO-missie in Afghanistan kritisch bekijken. De Verenigde Staten erkennen het Internationaal Strafhof niet.
De roep om een dergelijk onderzoek klinkt al langer, maar staat hoger op de agenda sinds de Taliban in 2021 aan de macht kwamen en de situatie voor vrouwen in Afghanistan verslechterde.
