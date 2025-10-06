ECONOMIE
Tientallen schademeldingen bij verzekeraars na storm Amy

Economie
door anp
maandag, 06 oktober 2025 om 12:47
DEN HAAG (ANP) - Verzekeraars hebben tientallen schademeldingen binnengekregen na dit weekend, toen storm Amy over ons land raasde. Bij Interpolis kwamen 140 meldingen binnen, vooral uit Noord-Brabant en Zuid-Holland. De meeste schade werd door wind veroorzaakt, wat leidde tot losgeraakte dakpannen en omgewaaide zaken in en rond de tuin.
Ook bij Nationale-Nederlanden (NN) hebben enkele tientallen mensen zich gemeld met schade. Bij die verzekeraar hadden de meeste claims met neerslag te maken, waardoor bijvoorbeeld lekkage is ontstaan.
Zaterdag had het KNMI voor het hele land code geel afgekondigd vanwege zware windstoten. Bomen waaiden om en buitenevenementen moesten worden afgelast. Op Schiphol werden tientallen vluchten geannuleerd.
Het Verbond van Verzekeraars kan desgevraagd geen schatting geven van de stormschade.
