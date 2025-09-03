VN-missie Libanon verwijt Israël 'ernstige' aanval op blauwhelmen

BEIROET (ANP) - De vredesmissie van de Verenigde Naties in Libanon UNIFIL heeft een Israëlische droneaanval op zijn vredessoldaten van dinsdag veroordeeld. In de buurt van de blauwhelmen vielen vier granaten, zegt UNIFIL woensdag. "Dit is een van de ernstigste aanvallen op UNIFIL-medewerkers en -eigendommen sinds afgelopen november overeenstemming werd bereikt over een staakt-het-vuren."

De vredessoldaten verwijderden wegversperringen die het onmogelijk maakten om een VN-post te bereiken, staat in de verklaring. De Israëlische krijgsmacht zou van de werkzaamheden op de hoogte zijn geweest en had de militairen volgens UNIFIL hun werk moeten laten doen.

Een van de granaten kwam op ongeveer 20 meter van de blauwhelmen of hun voertuigen neer, de andere drie binnen zo'n 100 meter, zegt UNIFIL. Daarop werden de werkzaamheden opgeschort.

UNIFIL spreekt van een "ernstige schending" van een belangrijke VN-resolutie en het internationaal recht.