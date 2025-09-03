Poetin en Kim ontmoeten elkaar in Beijing

BEIJING (ANP/RTR/AFP) - De ontmoeting tussen Vladimir Poetin en Kim Jong-un in Beijing is begonnen. Poetin dankte Kim voor de Noord-Koreaanse hulp aan het Russische front in de Oekraïneoorlog en stelde dat het land daarmee bijdraagt aan wat hij het bestrijden van "hedendaags nazisme" noemde. Kim stelde op zijn beurt dat de banden tussen beide landen op "alle fronten" verbeteren en dat Noord-Korea de hulp beschouwt als "hulp aan een broeder".

De Russische president en Noord-Koreaanse leider ontmoeten elkaar na de militaire parade in Beijing ter viering van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Daar flankeerden ze de Chinese leider Xi Jinping in wat wordt gezien als machtsvertoon richting het Westen.

Noord-Korea gaf afgelopen week toe dat Rusland eind augustus 2024 had verzocht om militaire steun. Sindsdien zou het land zeker 10.000 troepen hebben gestuurd.