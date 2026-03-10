ECONOMIE
Laat je vriezer beter werken met deze 4 simpele tips

tips
door Peter Janssen
dinsdag, 10 maart 2026 om 12:57
172114783_m
Je vriezer is geen opslaghok, maar een mini-klimaatkamer in je keuken. En met een paar simpele ingrepen kun je er veel meer uit halen.

4 simpele stappen voor een slimmere vriezer

  1. Laat de lucht stromen. Elke vriezer heeft ventilatieroosters waar de koude lucht uitkomt; als je die blokkeert met een pizzadoos of ijsbak, ontstaan warme en koude “plekken” en krijg je sneller vriesbrand. Zorg dat er minimaal een paar millimeter ruimte rond de roosters blijft en duw dozen niet strak tegen de achterwand. Zo hoeft de motor minder te werken en blijft de temperatuur stabieler.​​
  2. Houd ’m goed gevuld – maar niet volgepropt. Een halflege vriezer verliest bij elke deuropening snel kou; een vriezer die voor ongeveer 75 à 80 procent gevuld is, houdt de temperatuur juist langer vast. Denk aan een koelbox: hoe meer bevroren spullen erin, hoe beter alles koud blijft. Heb je te weinig eten? Dan kun je tijdelijk flessen water invriezen als “koude accu”.​​
  3. Gebruik slimme zones. Het koudste deel zit bij de luchtuitlaat, de warmste plek is in de deur. Zet gevoelige producten zoals vlees, vis en ijs in het vaste vriesvak en bij voorkeur in de buurt van het rooster; minder kritische dingen als brood, ijsblokjes en vriespacks kunnen prima in de deur. Zo verminder je temperatuur­schommelingen en daarmee de kans op smaakverlies en kristallen.​​
  4. Check de temperatuur – en je energierekening. Stel de vriezer in op minimaal -18 graden; dat is de internationaal aanbevolen norm waarbij ziekteverwekkers stilvallen en de kwaliteit het langst goed blijft. Elke graad kouder kost ruwweg 5 tot 10 procent extra stroom, dus onnodig “diepvriezen” is vooral duur. Een simpel vriezerthermometertje laat zien of jouw apparaat doet wat de fabrikant belooft – veel huishoudens zitten hoger dan gedacht.
Vriesbrand ziet er vies uit, maar is niet erg

Vriesbrand – die grauw-witte, uitgedroogde plekken op vlees of groenten – ziet er onsmakelijk uit, maar maakt eten meestal niet onveilig. De Amerikaanse voedselautoriteit USDA benadrukt dat het vooral om kwaliteitsverlies gaat: smaak en structuur leiden eronder, maar bij -18 graden blijft het voedsel microbiologisch veilig zolang het bevroren blijft. Wegsnijden van sterk aangetaste stukjes volstaat meestal.

