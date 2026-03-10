Laat je vriezer beter werken met deze 4 simpele tips

Vriesbrand ziet er vies uit, maar is niet erg

Vriesbrand – die grauw-witte, uitgedroogde plekken op vlees of groenten – ziet er onsmakelijk uit, maar maakt eten meestal niet onveilig. De Amerikaanse voedselautoriteit USDA benadrukt dat het vooral om kwaliteitsverlies gaat: smaak en structuur leiden eronder, maar bij -18 graden blijft het voedsel microbiologisch veilig zolang het bevroren blijft. Wegsnijden van sterk aangetaste stukjes volstaat meestal.