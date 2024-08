VN-rapport: meer dan 600 doden door onrust Bangladesh

DHAKA (ANP/BLOOMBERG) - Meer dan zeshonderd mensen zijn in Bangladesh omgekomen tijdens de wekenlange protesten tegen de regering. Dat stelt het mensenrechtenkantoor van de Verenigde Naties, dat zich baseert op mediaberichten en informatie van de protestbeweging. Er wordt niet gespecificeerd hoeveel mensen zijn gedood bij wraakacties nadat premier Hasina Wajed begin augustus het land was ontvlucht.

De VN zegt in een tussentijds rapport dat er geloofwaardige beschuldigingen zijn dat veiligheidstroepen "onnodig en disproportioneel" geweld gebruikten tijdens demonstraties en rellen. Tussen 16 juli en 4 augustus is melding gemaakt van ongeveer 400 doden. Op 5 en 6 augustus zouden daarna nog eens 250 mensen om het leven zijn gekomen. De aanhoudende onrust leidde tot het vertrek van premier Hasina, die opstapte als regeringschef en vluchtte in een helikopter.

Mensenrechtenchef Volker Türk van de VN zegt dat volgende week een team naar Dhaka gaat voor overleg over een onderzoek naar mogelijke mensenrechtenschendingen. Bangladesh wordt inmiddels bestuurd door een interim-regering onder leiding van Nobelprijswinnaar Muhammad Yunus.