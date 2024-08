Man (61) aangehouden na vondst dode vrouw in woning Oss

OSS (ANP) - De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een 61-jarige man uit Veghel (Noord-Brabant) aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een vrouw in Oss. De politie gaat ervan uit dat de 84-jarige vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen.

Agenten troffen het slachtoffer vrijdagmiddag aan in haar woning aan de Beethovengaarde in de Noord-Brabantse plaats. Familieleden hadden de politie ingeschakeld, omdat ze geen contact konden krijgen met de vrouw. De politie liet vrijdagavond al weten "nadrukkelijk" rekening te houden met een misdrijf.

Tijdens het onderzoek naar haar dood kwam de verdachte in beeld. De politie hield de man in de nacht van vrijdag op zaterdag aan in zijn woning. De man zit nog vast.