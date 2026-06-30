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VN slaat alarm over situatie Venezuela na aardbeving

Samenleving
door anp
dinsdag, 30 juni 2026 om 17:03
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CARACAS (ANP) - De Verenigde Naties waarschuwen dat de nood in Venezuela bijna een week na de verwoestende aardbevingen nog altijd hoog is. Honderdduizenden mensen raakten ontheemd en besmettelijke ziektes dreigen om zich heen te grijpen, stelt VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR.
Een woordvoerder zei in Genève dat er in de zwaar getroffen Venezolaanse deelstaat La Guaira op grote schaal voedseltekorten zijn. "Basisvoorzieningen zijn weggevallen en de verbinding met de buitenwereld is grotendeels verbroken." De beperkte toegang tot hulp leidt volgens haar ook tot spanning onder de bevolking. Mensen zijn na een grote ramp in paniek en willen snel worden geholpen, legde ze uit.
Venezolanen die hun huis verloren, hebben noodgedwongen hun intrek genomen bij familie, omwonenden of in openbare locaties, zoals kerken of scholen. Ook leven mensen op straat. De zoektocht naar slachtoffers in het puin van verwoeste gebouwen gaat nog door. Het officiële dodental door de ramp staat op 1719.
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