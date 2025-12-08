VN slaat alarm over 'wereldwijde onverschilligheid' bij noodhulp

NEW YORK (ANP/AFP) - De Verenigde Naties hebben maandag bij de presentatie van hun noodhulpoproep voor 2026 scherpe kritiek geuit op de wereldwijde "apathie" tegenover grootschalig menselijk leed. De VN vraagt minimaal 23 miljard dollar (zo'n 20 miljard euro) om 87 miljoen mensen te helpen in onder meer Gaza, Oekraïne, Soedan, Haïti en Myanmar, maar waarschuwt dat grote bezuinigingen op ontwikkelingshulp dit bemoeilijken.

VN-noodhulpcoördinator Tom Fletcher spreekt van een tijdperk van "gewelddadigheid, straffeloosheid en onverschilligheid". Hij veroordeelt het aanhoudende geweld en schendingen van het internationaal recht die hij in 2025 in conflictgebieden zag. Tegelijk bekritiseert hij politici die opscheppen over het korten op hulp.

De VN zouden idealiter 33 miljard dollar ophalen om in 2026 135 miljoen mensen te ondersteunen, maar erkennen dat dit moeilijk wordt door onder meer de forse bezuinigingen op buitenlandse hulp door de Amerikaanse regering. Fletcher spreekt van "pijnlijke keuzes die leven en dood bepalen" bij het prioriteren van hulp.