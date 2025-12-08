Trump uit twijfels over overname Warner Bros. door Netflix. Gaat proberen het tegen te houden

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zondag gewaarschuwd dat de geplande overname van Warner Bros. Discovery door Netflix mogelijk op bezwaren van mededingingstoezichthouders stuit. Volgens Trump kan het marktaandeel van het samengevoegde bedrijf te groot worden.

"Zo'n overname moet door een zorgvuldig proces. We zullen zien wat er gebeurt", zei Trump bij aankomst bij een evenement in het Kennedy Center in Washington. Hij bevestigde dat hij recent overleg had met Netflix-topman Ted Sarandos. "Maar het gaat om een heel groot marktaandeel. Dat kan een probleem worden", aldus de president. Trump zei ook dat hij zich persoonlijk met de beoordeling van de deal zal bemoeien.

Met de overname, die wordt gewaardeerd op 82,7 miljard dollar (70 miljard euro), krijgt Netflix de film- en tv-studio's van Warner Bros. en streamingdienst HBO Max in handen. Daarmee zouden twee van de grootste streamingdiensten ter wereld, samen goed voor meer dan 400 miljoen abonnees, onder één bedrijf vallen.