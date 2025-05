VN: tientallen gewonden in Gaza bij ophalen hulpgoederen

GAZA-STAD (ANP/RTR/AFP) - Tientallen mensen zijn dinsdag in de Gazastrook gewond geraakt toen ze voedselhulp kwamen ophalen bij de nieuwe Gaza Humanitarian Foundation (GHF). Dat meldt de mensenrechtentak van de Verenigde Naties woensdag. De organisatie stelt dat de Israëlische krijgsmacht het vuur opende. VN-functionaris Ajith Sunghay sprak in Genève over ongeveer 47 gewonden.

Journalisten zagen dinsdag hoe chaos ontstond toen duizenden Gazanen naar een distributiepunt in Rafah waren gekomen. Topman Philippe Lazzarini van de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen sprak woensdag over "schokkende beelden van hongerige mensen die tegen hekken duwden, wanhopig op zoek naar voedsel". Hij noemde de situatie "chaotisch, mensonwaardig en onveilig".

De GHF opereert met Amerikaanse en Israëlische steun en daarmee worden de Verenigde Naties gepasseerd. Lazzarini noemde de nieuwe organisatie overbodig en een afleiding. "We hebben al een hulpverdelingssysteem dat goed functioneert."