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VN: vier op de tien zorginstellingen voldoen aan hygiënerichtlijn

Samenleving
door anp
dinsdag, 18 augustus 2026 om 10:58
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GENÈVE (ANP/AFP) - Slechts vier op de tien zorginstellingen wereldwijd voldoen aan de basishygiënerichtlijn voor sanitaire voorzieningen. Dat melden de VN-organisaties WHO en UNICEF in een rapport. Het gaat bijvoorbeeld om de toegang tot een gehandicaptentoilet, of het voldoen aan de regels rondom schoonmaken.
Volgens de richtlijn die de WHO in 2008 opstelde, moeten zorginstellingen aparte toiletten hebben voor personeel en voor mannen en vrouwen, net als zeker één gehandicaptentoilet. In het rapport staat dat in meer dan één op de tien zorginstellingen helemaal geen sanitaire voorzieningen zijn. Zij bedienen wereldwijd 936 miljoen mensen.
Zorginstellingen moeten zich ook houden aan specifieke regels voor het schoonmaken van het sanitair en ook het schoonmaakpersoneel moet worden getraind. Vooral in arme landen is dit moeilijk voor elkaar te krijgen. In de minst ontwikkelde landen ter wereld voldeed minder dan een kwart van de instellingen aan deze eisen.
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