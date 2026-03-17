Minister Sterk is trots op Nederlandse paralympiërs

DEN HAAG (ANP) - Minister Mirjam Sterk van Sport is trots op de Nederlandse atleten die aan de Paralympische Winterspelen hebben deelgenomen. "Het is heel belangrijk dat mensen met een handicap ook in staat zijn om de top te halen", zei ze bij de huldiging van medaillewinnaars in Den Haag. "Ik hoop dat het veel mensen inspireert die ook met een handicap worstelen en laat zien dat het voor hen ook mogelijk is om te gaan sporten en mooie prestaties neer te zetten."

Sterk hoopt dat sporten als schaatsen en shorttrack in de toekomst ook deel uitmaken van de Paralympische Spelen. "Ik zal helpen, waar ik kan, om deze sporten ook Paralympisch te maken", zei de minister die in tegenstelling tot een aantal Nederlandse atleten de sluitingsceremonie oversloeg omdat daar Russische sporters aan deelnamen.

"We hadden afgesproken niet aanwezig te zijn waar Russische vlaggen wapperden", zei Sterk. "Ik ben tijdens de Spelen ook een aantal keer weggelopen van waar Russische sporters waren. Ik vind het wel jammer dat het nu hier over gaat. Wat mij betreft staan de prestaties van deze topsporters nu centraal. Laten we het daarover hebben."

De Nederlandse atleten sloten de Paralympische Spelen van Milaan en Cortina af met zeven medailles: drie keer goud, drie keer zilver en een keer brons. Daarmee eindigde Nederland als negende op de medaillespiegel en evenaarde het achttal van chef de mission Esther Vergeer het recordaantal van de Spelen van Pyeongchang in 2018.