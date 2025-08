Mediaondernemer Derk Sauer herdacht in talloze rouwadvertenties

Met vijf pagina's aan rouwadvertenties staan familie, vrienden en collega's van Derk Sauer in NRC stil bij de dood van de journalist en mediaondernemer. De oprichter van onder meer The Moscow Times wordt door zijn broers en zus omschreven als 'onbaatzuchtig en onverschrokken'.

"Hij had nog zoveel plannen maar had vrede met zijn lot", schrijven de vrouw en kinderen van Sauer, die vorige week op 72-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van een ongeluk op de zeilboot van de familie. Burgemeester Femke Halsema prijst Sauer namens de gemeente Amsterdam om zijn betekenis voor de vrije pers in Rusland, "en ook in Amsterdam heeft hij decennialang bijgedragen aan onafhankelijke media".

In de krant staan ook advertenties van NRC, Het Parool en andere organisaties waaraan Sauer verbonden was, zoals documentairefestival IDFA en mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch.

Zijn mediatitels The Moscow Times en Meduza prijzen het inspirerende gedachtegoed dat Sauer achterlaat. "Zijn toewijding aan persvrijheid en niet-aflatende steun voor een onafhankelijk geluid zijn een blijvende inspiratie voor iedereen die gelooft in de rol van journalistiek binnen een democratie", staat in de advertentie van Meduza, waar The Moscow Times aan toevoegt: "Maar boven alles was hij een ontzettend aardige man." Tv-station TV Rain, dat door hulp van Sauer na de Russische invasie in 2022 onderdak kreeg in Amsterdam, bedankt de mediaondernemer: "Hij was ons niets verschuldigd, maar gaf ons alles. Dat zullen we nooit vergeten."