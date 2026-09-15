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VN zien schending internationaal recht bij berging lichamen Gaza

Samenleving
door anp
dinsdag, 15 september 2026 om 13:34
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GENÈVE (ANP) - VN-mensenrechtencommissaris Volker Türk heeft zijn zorgen uitgesproken over schendingen van het internationaal recht bij de berging van lichamen in Gaza. Hij roept Israël op internationale onderzoekers toegang te verlenen tot het gebied, zodat ze kunnen helpen bij het verzamelen van bewijs.
De commissaris stelt dat Israël onder internationaal recht verplicht is alle mogelijke maatregelen te treffen voor het opsporen van vermiste personen en het bergen van lichamen. Türk zegt dat het Israëlische leger in Gaza bulldozers gebruikt "zonder enig respect voor de doden onder het puin". Hij stelt dat het van cruciaal belang is om bewijsmateriaal veilig te stellen, aangezien juridisch onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden in Gaza nog aan de gang is.
Türk waarschuwde vaker voor aanvallen op gebieden waar veel burgers wonen. "De vondst van de grote hoeveelheden resten onder het puin in Gaza-Stad hernieuwt deze zorgen over oorlogsmisdaden en andere wreedheden."
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