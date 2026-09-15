Nieuwe spoorstoringen door sabotage op dezelfde plekken

DEN HAAG (ANP) - Op treinsporen waar eerder dinsdagochtend buizen zijn neergelegd, zijn na het opruimen door ProRail weer nieuwe materialen gelegd. De spoorbeheerder krijgt dus opnieuw meldingen van storingen op dezelfde locaties. Een woordvoerder kan niet zeggen of het opnieuw om buizen gaat.

Dinsdagochtend was het treinverkeer voornamelijk in het midden en oosten van Nederland verstoord door sabotageacties in de vorm van materialen op het spoor. Het is nog onduidelijk wie daar verantwoordelijk voor is. Iets na 13.00 uur zijn er in totaal ruim dertig storingen gemeld bij ProRail als gevolg van materiaal op het spoor. Die zijn nog niet allemaal opgelost: in elk geval zeven storingen zijn nog actief.

Inmiddels is het treinverkeer op de getroffen sporen weer grotendeels opgestart. ProRail is naar eigen zeggen "extra alert". Via cameratoezicht monitoren medewerkers de plaatsen waar meldingen zijn gedaan. Ook vanuit verkeersleidingsposten worden sporen gemonitord en incidentenbestrijders voeren aanvullende surveillances uit.