VN zien steeds meer ernstige schendingen in Zuid-Soedan

Samenleving
door anp
dinsdag, 10 maart 2026 om 11:33

GENÈVE (ANP) - De Verenigde Naties zien steeds meer ernstige mensenrechtenschendingen tijdens het aanhoudende conflict in Zuid-Soedan, meldt VN-mensenrechtenchef Volker Türk in een verklaring. De afgelopen weken zijn meer dan 160 burgers gedood door gewapende groepen en regeringsstrijders.
"Burgers worden dagelijks op brute wijze gedood, verwond en verdreven in heel Zuid-Soedan", aldus Türk. "Sommige van deze daden zouden oorlogsmisdaden kunnen zijn." Het geweld tussen regerings- en oppositietroepen is maanden geleden weer opgelaaid. Meer dan 280.000 mensen raakten hierdoor ontheemd.
De Zuid-Soedanese strijdkrachten zouden waterbronnen opzettelijk hebben vernield of vergiftigd. Ook zijn er meldingen van burgers die werden doodgeschoten, vastgebonden of onthoofd. Dit soort misdaden vinden volgens de VN dagelijks plaats.
"Er moet zo snel mogelijk een staakt-het-vuren komen, om levens te redden en dit conflict in de richting van een onderhandelde oplossing te sturen", aldus Türk.
