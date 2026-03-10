ECONOMIE
Zitskiërs Kampschreur en De Langen op medaillekoers in combinatie

Sport
door anp
dinsdag, 10 maart 2026 om 11:30
CORTINA D'AMPEZZO (ANP) - Zitskiër Jeroen Kampschreur lijkt op weg naar zijn tweede paralympische medaille. De winnaar van het goud op de super-G leidt na het eerste onderdeel van de supercombinatie, toevallig ook de super-G. De medailles worden dinsdag rond 14.00 uur verdeeld na de slalom.
Kampschreur ging dinsdagochtend zelfs nog harder naar beneden dan maandag in zijn gouden race op de super-G. Hij klokte 1.12,50 en was 0,94 seconde sneller dan landgenoot Niels de Langen, die de tweede tijd noteerde.
Grootste concurrenten in de strijd om de medailles zijn de Italiaan René de Silvestro en de Noorse zesvoudig paralympisch kampioen Jesper Pedersen, die respectievelijk derde en vierde staan na de super-G.
Acht jaar geleden
Thijn Speksnijder, de derde Nederlander in het deelnemersveld, haalde de finish niet.
Leiderdorper Kampschreur won acht jaar geleden goud op de supercombinatie op de Paralympische Spelen van Pyeongchang.
