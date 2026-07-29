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VN zint op hervatting gesprekken over verdeling Cyprus

Samenleving
door anp
woensdag, 29 juli 2026 om 13:12
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NICOSIA (ANP/AFP) - VN-chef António Guterres wil gesprekken over het slepende diplomatiek-geografische conflict over Cyprus hervatten. Die eilandstaat in de Middellandse Zee is al jaren een discussiepunt tussen de Cypriotische autoriteiten, Griekenland, Turkije en het Verenigd Koninkrijk. Die laatste twee landen hebben nog altijd de regie over delen van Cyprus, nadat het eiland in 1960 onafhankelijk was geworden van de Britse kolonisator.
De VN-chef kondigde woensdag na overleg met Cypriotische leiders aan de gesprekken tussen de vier landen te willen hervatten, mits daar animo voor is, nadat deze krap tien jaar geleden spaak waren gelopen. Een datum noch deadline voor de gesprekken werd genoemd, maar wel zei Guterres hard te willen werken aan een oplossing "zo snel mogelijk".
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