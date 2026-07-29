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Zelensky vraagt Trump om 'winterpakket' Patriotraketten

Samenleving
door anp
woensdag, 29 juli 2026 om 12:42
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WASHINGTON (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump gevraagd om een 'winterpakket' aan Patriots. Deze luchtafweerraketten zijn belangrijk bij het afslaan van Russische aanvallen. Zelensky waarschuwt al langer dat de Oekraïense voorraad Patriots dreigt op te raken.
Zelensky meldde het verzoek in een interview met nieuwssite Axios, na zijn bezoek dinsdag aan het Witte Huis. Hij wil voor de winter driehonderd Patriots bemachtigen. Zelensky zei dat Trump heeft beloofd een poging te zullen doen om hem te helpen. Trump zou duidelijk hebben gemaakt dat de Verenigde Staten de raketten ook zelf nodig hebben, voor oorlog met Iran.
Trump heeft ermee ingestemd Kyiv licenties te verlenen voor de productie van de raketten, maar volgens Zelensky zijn ze nu al nodig. De VS leveren de gewilde Patriots via bondgenoten aan Oekraïne. Die landen, waaronder Nederland, betalen de raketten via het zogeheten PURL-programma.
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