VNG oppert dat Rijk zelf ook zoekt naar opvangplekken Oekraïners

DEN HAAG (ANP) - Als het aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ligt, zoekt ook het Rijk mee naar opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen. Volgens een woordvoerder heeft het Rijksvastgoedbedrijf nog wel "een aantal leegstaande panden" die gebruikt kunnen worden voor opvang. "Dat lijkt me wel een goede oplossing", zegt de woordvoerder.

Maandag maakte de Veiligheidsregio Utrecht bekend dat de opvanghub in de Jaarbeurs in Utrecht voorlopig geen nieuwe Oekraïense vluchtelingen opneemt. De hub was te vol en er waren te weinig plekken in het land om voor doorstroom te zorgen. Een woordvoerder van de veiligheidsregio gaf toen aan dat de opvang van Oekraïners een "landelijke opgave" is.

Minister Marjolein Faber (Asiel en Migratie) zei woensdag niet in te grijpen bij de problemen rond de opvang van Oekraïners. Dit is het "pakkie-an van de gemeenten", zei Faber. Volgens de bewindsvrouw moeten gemeenten voor opvangplekken zorgen. Ook gaf ze aan gemeenten te hebben geadviseerd Oekraïners zo veel mogelijk hun eigen verblijf te laten regelen.

Grens

In reactie op de uitspraak van Faber herhaalt de VNG dat "gemeenten tegen de grenzen aanlopen". "Gemeenten doen al heel veel. We vangen al 90.000 mensen op en daarbij komen ook nog de gewone asielzoekers."

De woordvoerder voegt daaraan toe dat gemeenten "zullen kijken of er meer gedaan kan worden". "We blijven altijd zoeken naar nieuwe mogelijkheden."