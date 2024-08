Laadpalenmaker Alfen ziet geen problemen met bankfinanciering

ALMERE (ANP) - De directie van Alfen, producent van laadpalen en andere systemen voor het elektriciteitsnet, heeft alle vertrouwen in een goed verloop van de gesprekken met de bank over een nieuwe financieringsovereenkomst. Bij de publicatie van de halfjaarcijfers gaf het bedrijf aan dat afspraken met de bank over kredietlijnen niet zijn nagekomen. De bank ziet dit echter tijdelijk door de vingers.

"Wij zien geen enkel probleem. Er is niets ingetrokken of veranderd. We hebben een kredietfaciliteit van 100 miljoen euro en een garantiefaciliteit voor de projecten die wij doen van 25 miljoen euro. Die blijven gewoon intact. We hebben geen financierings- of betalingsproblemen", benadrukt Onno Krap, de nieuwe financiële topman van het bedrijf.

In het vierde kwartaal gaat Alfen verder in gesprek met de bank om een nieuwe overeenkomst op te stellen, gebaseerd op nieuwe doelen voor de komende drie tot vijf jaar. Alfen kon afspraken met de bank niet nakomen door tegenvallende resultaten in de eerste helft van dit jaar en minder gunstige verwachtingen voor de tweede helft. "Maar er is een normale situatie, het lijkt nu alsof wij paniek hebben, dat is absoluut niet aan de orde", zegt Krap.

Nettoverlies

Het beursgenoteerde bedrijf uit Almere leed een nettoverlies in het eerste halfjaar van 11,1 miljoen euro, vergeleken met een verlies van 9,4 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. De omzet groeide met 10 procent tot 245,7 miljoen euro, boven de verwachtingen van marktkenners.

Alfen waarschuwde eind juni voor een lagere omzet en winstmarge voor dit jaar. Het winst- en omzetalarm kwam door zwakkere marktomstandigheden dan verwacht. De verkoop van laadpalen viel tegen omdat in Europa minder elektrische auto's worden verkocht. Ook waren veel grote deals voor energieopslagsystemen uitgesteld.